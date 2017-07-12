Президент Азербайджана: За полгода создано 122 тысячи новых рабочих мест

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В первой половине этого года в Азербайджане было создано 122 тысячи новых рабочих мест, из которых 101 тысяча являются постоянными.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

Президент также добавил, что экспорт за отчетный период увеличился на 36%, а импорт снизился на 15%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса сложилось на уровне 1,9 млрд долларов.

И.Алиев подчеркнул, что в аграрной сфере создано 32 крупных фермерских хозяйства, 38 агропарков, дал поручения по развитию хлопководства, шелководства, табаководства, чаеводства, закладке садов фундука и миндаля, расширению площадей картофеля, сои, сахарной свеклы, развитию животноводства по современным технологиям. Глава государства указал в качестве предстоящих задач расширение посевных площадей пшеницы и сокращение зависимости от импорта зерновых, продолжение мелиоративных мероприятий. Он также отметил оживление строительного сектора в столице, строительство новых домов на месте аварийных, продолжение реализации инфраструктурных проектов.