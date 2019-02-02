Президент Азербайджана: "Когда узнавали, что я сын Гейдара Алиева, конечно, никто не брал меня на работу"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ «Когда в Азербайджане начиналась государственная политика, связанная с молодежью, я тоже был молодым человеком. В то время мне было 32 года. Пользуясь случаем, хочу немного рассказать о годах своей молодости. Окончив среднюю школу в Баку, я уехал в 1977 году на учебу в Москву. Поступил в Московский государственный институт международных отношений. Учился там пять лет, затем – три года в аспирантуре, защитил диссертацию. Когда я стал преподавать в институте, мне было 23 года. Я был очень доволен своей работой. Никаких претензий к моей работе не было, вплоть до 1990 года. В тот год против нашего народа было совершено кровавое преступление, произошла кровавая Январская трагедия».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«В то время мой отец Гейдар Алиев был пенсионером. 21 января он пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и довел свою позицию до всего мира. Я был рядом с ним. Он провел там пресс-конференцию и решительно осудил Советский Союз, Коммунистическую партию и ее руководство, довел это чудовищное преступление до всего мира. Потому что в то время наше слово не доходило до мира. Это был еще период Советского Союза. До его распада оставалось еще два года. Слова такой известной личности, как Гейдар Алиев, по этому вопросу немедленно были доведены до мира, и мировая общественность узнала об этом. Это был естественный и в то же время очень смелый шаг, так как азербайджанский народ, его интересы были для Гейдара Алиева превыше всего. Должен еще раз отметить, что до распада Советского Союза оставалось еще два года, никто и помыслить не мог, что Советский Союз когда-то развалится. То есть, Гейдар Алиев, как человек, глубоко знавший советскую систему, сознательно сделал этот шаг. Он знал, что начнутся сильное давление на него, преследования. Так и случилось. По имеющимся у нас данным, советское руководство в Москве было разгневано его выступлением и дало указание арестовать его», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Мы всячески старались, чтобы он приехал из Москвы в Баку. Мне не хочется полностью раскрывать эту страницу истории. Но ему удалось вернуться в Баку. Однако ему и в Баку не дали жить. В Баку на него было оказано большое давление, поэтому он уехал в Нахчыван и стал жить там. Спустя некоторое время народ избрал его председателем Верховного Меджлиса Нахчывана.

Путь, ведущий к независимости, начался именно с Нахчывана, так как именно Гейдар Алиев поднял и утвердил в парламенте Нахчывана трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики как государственный флаг. Он ходатайствовал перед Милли Меджлисом Азербайджана – в то время Верховным Советом – о принятии данного флага как государственного», - сказал Президент Азербайджана.

«После этого в моей судьбе произошли перемены. Я был исключен из института, где учился и преподавал. Никаких претензий к моей работе не было. Когда меня увольняли с работы, руководство так и сказало: «У нас к Вам нет претензий». Но Гейдар Алиев уже считался врагом в Советском Союзе, а сын врага не может преподавать в таком институте. Для меня начался период безработицы. Несколько месяцев я оставался без работы. Искал работу в разных местах, обращался. Но когда узнавали, что я – сын Гейдара Алиева, конечно, никто не брал меня на работу.

В то время в истории Советского Союза в экономической сфере наблюдалась определенная либеральность, был разрешен частный бизнес. Я был вынужден заняться частным бизнесом. В короткий срок добился очень большого успеха и вновь построил свою жизнь. Я был доволен своей работой. Поддерживал деятельность создававшихся в то время в Москве азербайджанских общин. Помню, в то время в Москве была создана Азербайджанская гражданская ассамблея. Я был одним из основателей этой ассамблеи. Именно я как бизнесмен оказывал самую большую финансовую поддержку деятельности ассамблеи. В то время в Москве была учреждена азербайджанская школа. Я стал первым из проживающих в Москве азербайджанцев, оказывающих этой школе финансовую поддержку.

Я говорю это не для того, чтобы похвалиться. Это просто история, и мне хотелось бы, чтобы наша молодежь знала ее. Знала, что даже в самый тяжелый период, в самой безвыходной ситуации не должна терять надежды. Она всегда должна знать, что ее судьба в ее собственных руках. Еще раз говорю, в то время никто и не думал о распаде Советского Союза. Я прекрасно понимал, что если советское руководство считает моего отца врагом, то мне будет очень сложно найти место в этом обществе. Но судьбе было угодно, чтобы ситуация изменилась, и сегодня Азербайджан является независимым государством. Это – самое большое наше счастье. Еще раз хочу сказать, что даже в самой тяжелой ситуации люди не должны терять надежды», - заявил Глава государства.