Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии бакинского центра "ASAN xidmət" номер 5

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ 14 июля состоялось открытие бакинского центра "ASAN xidmət" номер 5 Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие центра, расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 115.

Было отмечено, что общая площадь центра составляет 5600 кв. м. Здание состоит из двух этажей. 9 государственных органов – министерства юстиции, внутренних дел, налогов, Государственный комитет по вопросам имущества, Таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Государственный фонд социальной защиты, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Национальное архивное управление оказывают в центре 30 видов услуг. Одновременно в центре организованы 30 видов функциональных вспомогательных, в том числе банковских и страховых услуг. Здесь функционируют кабинеты правовой помощи, перевода, медицинский кабинет, лаборатория, архив, комнаты для занятий, отдыха, матери и ребенка, ЮНИСЕФ, волонтеров и фотосъемок, библиотека, кафе, детский развлекательный центр.

Перед центром построена стоянка на 150 автомобилей.

Бакинский центр "ASAN xidmət" номер 5 будет обслуживать лиц, прописанных в городе Баку.

Глава государства выразил удовлетворение созданными в центре условиями, дал поручения и рекомендации.