Предупреждение: Родители при покупке новогодних подарков должны, открыв упаковку, посмотреть содержимое

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Родители при покупке детям упакованных новогодних подарков должны, открыв упаковку, посмотреть содержимое".

Об этом заявил Report председатель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов.

Он отметил, что ежегодно на праздничных торжествах в экзотических упаковках потребителям продаются продукты, срок хранения которых истек: "Родители покупают эти подарки и дают детям, сами отвлекаются на празднества, оставляя детей без присмотра, и происходят случаи отравления".

По словам Э.Гусейнова, во всех случаях родители при покупке ребенку подарка в коробке должны сначала сами открыть и посмотреть содержимое: "Встречаются случаи, когда срок годности продукта и не истек, но он уже испорчен. В таких случаях у потребителей есть право в течение 14 дней вернуть эти продукты и получить обратно свои деньги, а также пожаловаться".

Председатель союза также отметил, что в связи с вышеуказанным вопросом ситуация улучшается с каждым годом: "Но проблема все еще остается. Над этими подарками, продающимися по завышенной цене, должен быть усилен контроль".

Отметим, что в связи с данным вопросом несколько дней назад сделал заявление и исполняющий обязанности директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Имран Абдуллаев. Он сказал, что в предыдущие годы в подарочных коробках была продукция с истекшим сроком годности: "Ранее были факты размещения в упаковках просроченных сладостей. А теперь из-за приостановки проверок предпринимательской деятельности мы не можем провести проверки в связи с подарочными упаковками. В случае поступления жалобы она может быть рассмотрена. Центр с конца года не будет контролировать вопрос продовольственной безопасности. Потому что эту сферу будет контролировать новосозданное Агентство продовольственной безопасности".