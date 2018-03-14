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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Между Агентством продовольственной безопасности и Бакинским медиа-центром подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, согласно меморандуму о сотрудничестве, стороны договорились о совместной деятельности по развитию взаимного сотрудничества, налаживанию связей с общественностью, реализации различных проектов, а также внесению вклада в корпоративную социальную ответственность.

Председатель агентства Гошгар Тахмазли высоко оценил сотрудничество с Бакинским медиа-центром. Он отметил, что в рамках реализуемых просветительских акций граждане будут более сознательно пользоваться продовольственными товарами:

"Не случайно просветительские работы поручены центру. Центр – профессиональная структура и я уверен в достойном выполнении ими работы".

Кроме того, на мероприятии общественности было представлено лого Агентства продовольственной безопасности. Представил лого директор Бакинского медиа-центра Орман Алиев. В лого использованы элементы основного понятия продовольственной безопасности –пищевая цепь и символ изобилия – колос.