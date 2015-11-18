​Представители Омбудсменского аппарата встретились с Лейлой Юнус и Хадиджей Исмаиловой

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По распоряжению уполномоченного по правам человека Эльмиры Сулеймановой члены Национальной превентивной группы омбудсмена без предварительного предупреждения посетили Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы минюста.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Омбудсменского аппарата.

Цель посещения заключалась в расследовании поступивших обращений, знакомстве с условиями содержания и обращения с заключенными, а также изучении уровня ведения документации.

При участии врача Национальной превентивной группы были осмотрены камеры Бакинского следственного изолятора, проверены отопительная система в связи с переходом к зимнему режиму, качество питания, обеспечение питьевой, горячей и холодной водой, уровень оказания медицинских услуг, оформление принесенных передач, встреч, телефонных разговоров и пр.

В рамках визита члены Национальной превентивной группы приняли 50 содержащихся здесь заключенных, в том числе Лейлу Юнусову, Хадиджу Исмаилову, некоторые из них изъявили желание быть выслушанными отдельно. Некоторые обращения были обеспечены на месте.

Никто из принятых не жаловался на грубое обращение, ряд поднятых ими вопросов был решен на месте, некоторые получили юридическую консультацию, были также изложены полномочия омбудсмена.

В завершение визита руководство следственного изолятора получило некоторые рекомендации касательно национального и международного законодательства, в том числе закона "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", условий содержания, медуслуг, ведения документации.

Было обращено в министерство юстиции по поводу результатов визита и обеспечения обращений содержащихся в местах заключения лиц.