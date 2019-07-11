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Представители дипломатического корпуса ознакомились с первым центром DOST

Представители дипкорпуса ознакомились с первым центром DOST
© Report / Firi Salim

Послы иностранных стран в Азербайджане, временные поверенные в делах, советники диппредставительств, главы и сотрудники постоянных представительств международных организаций в Баку побывали в Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения - DOST при министерстве труда и социальной защиты населения и первом центре DOST.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 50 дипломатов.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил гостям, что центр DOST оказывает услуги в среднем более 400 гражданам в день.

Представителям дипкорпуса были представлены презентации в связи с проектом DOST, электронными системами в сфере труда, занятости, социального обеспечения, электронными услугами, оказываемыми населению.

Министр подробно рассказал о достижениях программы реформ.

Министр отметил, что на основе проекта DOST, который является инициативой первого вице-президента Мехрибан Алиевой, государственные услуги в стране перешли от "единого окна" на этап прозрачного и оперативного оказания услуг по принципам гражданского удовлетворения и комфорта, а также легких процедур.

Министр рассказал о работах, проводимых в сфере автоматизации системы соцобеспечения, переходе в Азербайджане не первую проактивную услугу – электронное назначение пенсии.

После С.Бабаев ответил на вопросы представителей дипкорпуса.

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