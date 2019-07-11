Представители дипломатического корпуса ознакомились с первым центром DOST

Послы иностранных стран в Азербайджане, временные поверенные в делах, советники диппредставительств, главы и сотрудники постоянных представительств международных организаций в Баку побывали в Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения - DOST при министерстве труда и социальной защиты населения и первом центре DOST.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 50 дипломатов.
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил гостям, что центр DOST оказывает услуги в среднем более 400 гражданам в день.
Представителям дипкорпуса были представлены презентации в связи с проектом DOST, электронными системами в сфере труда, занятости, социального обеспечения, электронными услугами, оказываемыми населению.
Министр подробно рассказал о достижениях программы реформ.
Министр отметил, что на основе проекта DOST, который является инициативой первого вице-президента Мехрибан Алиевой, государственные услуги в стране перешли от "единого окна" на этап прозрачного и оперативного оказания услуг по принципам гражданского удовлетворения и комфорта, а также легких процедур.
Министр рассказал о работах, проводимых в сфере автоматизации системы соцобеспечения, переходе в Азербайджане не первую проактивную услугу – электронное назначение пенсии.
После С.Бабаев ответил на вопросы представителей дипкорпуса.
Samirə AbdullayevaАвтор новости