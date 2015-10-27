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    Представители Аппарата Омбудсмена встретились с Ильгаром Мамедовым

    Аппарат Омбудсмена: Он был принят отдельно, врач НПГ осмотрел его и не обнаружил никаких повреждений

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Члены Национальной превентивной группы (НПГ) Омбудсмена без предварительного предупреждения посетили исправительное учреждение №2 Пенитенциарной службы минюста.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата Омбудсмена.

    По информации, исправительное учреждение также посетил врач НПГ. Цель визита заключалась в изучении условий содержания и обращения с заключенными, рассмотрении поступивших обращений, обеспечении прав заключенных, составлении соответствующих документов.

    Во время визита члены НПГ в индивидуальном порядке выслушали более 60-ти заключенных, по желанию некоторых заключенных приняли их по отдельности, на месте рассмотрели обращения, связанные с телефонными разговорами и медпомощью. Заключенные не жаловались на условия содержания и обращение.

    В информации отмечается, что лишь один из заключенных - председатель Движения "REAL" Ильгар Мамедов пожаловался на грубое обращение. Он был принят отдельно. Врач НПГ отдельно его осмотрел и не обнаружил никаких повреждений: "Кстати, с учетом обращения адвокатов Ильгара Мамедова, было обращено в Пенитенциарную службу министерства юстиции для принятия соответствующих мер.

    Были осмотрены общежитие учреждения, штрафной изолятор, медсанчасть и др. объекты.

    Кроме того, ознакомились с созданным для заключенных избирательным пунктом, где они смогут проголосовать на парламентских выборах 1 ноября.

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