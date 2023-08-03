Представители АПБА и Россельхознадзора обсудили регистрацию предприятий

Состоялась онлайн-встреча между представителями Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Состоялась онлайн-встреча между представителями Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) и Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Как сообщили Report в Агентстве, во встрече приняли участие заместители председателя АПБА, председатель правления азербайджанского Института продовольственной безопасности и заместители руководителя Россельхознадзора, начальники управлений и другие уполномоченные лица.

В ходе встречи были рассмотрены закон "О безопасности пищевых продуктов", вступивший в силу в Азербайджане с 1 января этого года, и требования, вытекающие из этого закона, в частности, процесс оценки объектов производства и переработки пищевых продуктов высокого риска, ввозимых в нашу страну из Российской Федерации.

Представители Россельхознадзора подчеркнули, что процесс регистрации российских производителей осуществляется в соответствии с международными стандартами, и выразили удовлетворение ходом процесса. В то же время они выразили готовность продолжить работу по оценке в соответствии с законодательством до перехода ко второму этапу. Представители АПБА выразили благодарность Россельхознадзору за помощь, оказанную агентству в работе по оценке производственных предприятий, действующих в Российской Федерации.

На встрече были также обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.