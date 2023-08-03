О нас

Представители АПБА и Россельхознадзора обсудили регистрацию предприятий

Представители АПБА и Россельхознадзора обсудили регистрацию предприятий Состоялась онлайн-встреча между представителями Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Социальная защита
3 августа 2023 г. 22:23
Представители АПБА и Россельхознадзора обсудили регистрацию предприятий

Состоялась онлайн-встреча между представителями Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) и Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Как сообщили Report в Агентстве, во встрече приняли участие заместители председателя АПБА, председатель правления азербайджанского Института продовольственной безопасности и заместители руководителя Россельхознадзора, начальники управлений и другие уполномоченные лица.

В ходе встречи были рассмотрены закон "О безопасности пищевых продуктов", вступивший в силу в Азербайджане с 1 января этого года, и требования, вытекающие из этого закона, в частности, процесс оценки объектов производства и переработки пищевых продуктов высокого риска, ввозимых в нашу страну из Российской Федерации.

Представители Россельхознадзора подчеркнули, что процесс регистрации российских производителей осуществляется в соответствии с международными стандартами, и выразили удовлетворение ходом процесса. В то же время они выразили готовность продолжить работу по оценке в соответствии с законодательством до перехода ко второму этапу. Представители АПБА выразили благодарность Россельхознадзору за помощь, оказанную агентству в работе по оценке производственных предприятий, действующих в Российской Федерации.

На встрече были также обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AQTA və “Rosselxoznadzor”un nümayəndələri müəssisələrin qeydiyyatı məsələsini müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Жительница Лачына: Возвращаемся в свой дом с большой радостью и гордостью
Жительница Лачына: Возвращаемся в свой дом с большой радостью и гордостью
28 июля 2023 г. 07:50
В Лачын отправились еще 16 семей
ФотоВ Лачын отправились еще 16 семей
28 июля 2023 г. 07:07
В Азербайджане расширен перечень критериев для установления инвалидности
В Азербайджане расширен перечень критериев для установления инвалидности
27 июля 2023 г. 18:10
Председатель ГФСЗ: Идет процесс согласования вопроса о создании частных пенсионных фондов
Председатель ГФСЗ: Идет процесс согласования вопроса о создании частных пенсионных фондов
27 июля 2023 г. 12:37
В Азербайджане минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий увеличен до 433,3 манатов
В Азербайджане минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий увеличен до 433,3 манатов
27 июля 2023 г. 12:36
Назван финансовый охват реализуемого в Азербайджане четвертого пакета социальных реформ
Назван финансовый охват реализуемого в Азербайджане четвертого пакета социальных реформ
27 июля 2023 г. 12:34
Единовременная выплата назначена 17 234 лицам, получившим ранения в Первой карабахской войне
Единовременная выплата назначена 17 234 лицам, получившим ранения в Первой карабахской войне
27 июля 2023 г. 12:31
 В текущем году в Азербайджане 550 тыс. человек обеспечены социальными выплатами
 В текущем году в Азербайджане 550 тыс. человек обеспечены социальными выплатами
27 июля 2023 г. 12:25
В этом году доходы ГФСЗ выросли на 17%
В этом году доходы ГФСЗ выросли на 17%
27 июля 2023 г. 12:21
Назначена инвалидность около 4 тысячам ветеранов Отечественной войны
Назначена инвалидность около 4 тысячам ветеранов Отечественной войны
26 июля 2023 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi