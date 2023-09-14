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Представитель ВОЗ: Не должно быть компромиссов в вопросе безопасности пищевой продукции

Представитель ВОЗ: Не должно быть компромиссов в вопросе безопасности пищевой продукции "Не должно быть никаких компромиссов в вопросе безопасности пищевой продукции. Продукты питания должны быть безопасными и качественными. В противном случае это создает угрозу для здоровья миллионов людей"
Социальная защита
14 сентября 2023 г. 11:10
Представитель ВОЗ: Не должно быть компромиссов в вопросе безопасности пищевой продукции

"Не должно быть никаких компромиссов в вопросе безопасности пищевой продукции. Продукты питания должны быть безопасными и качественными. В противном случае это создает угрозу для здоровья миллионов людей"

Как передает Report, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, выступая на международном мероприятии "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

Харманджи заявила о необходимости адаптации к инновациям: "Необходимо установить правильный баланс между инновациями и безопасностью. Необходимо разработать единую концепцию здравоохранения. Наша работа не ограничивается принятием законодательства. Мы должны принимать устойчивые меры в области безопасности пищевой продукции".

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Версия на английском языке WHO rep: There should be no compromise on food safety
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: "Qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdə güzəşt olmamalıdır"

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