Представительство Фонда Гейдара Алиева в Москве организовало праздник для сирот и детей, лишенных родительской опеки

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Pоссийским представительством Фонда Гейдара Алиева в Москве был устроен праздник для малышей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Уже много лет раз в год в московском кинотеатре "Баку" российское представительство Фонда Гейдара Алиева организовывает праздничную елку для вас. Давайте все вместе поблагодарим Фонд Гейдара Алиева и передадим привет вице-президенту Фонда Лейле Алиевой, которая очень любит детей и многое делает для мира детства". С этими словами обратился к детям заслуженный артист России, актёр театра и кино, руководитель мастерской Детской Академии "Останкино" Александр Олешко на новогоднем празднике для малышей – сирот и детей, лишенных родительской опеки, который был организован российским представительством Фонда Гейдара Алиева совместно с Всероссийским Азербайджанским Конгрессом (ВАК) .

На праздник пришли более 500 детей – учащиеся гимназии номер 1583 имени генерала Керима Керимова и школы номер 1331 с этнокультурным грузинским компонентом, воспитанники столичных детских домов.

"К новогоднему празднику мы готовимся особенно, - сказала сотрудница представительства Фонда Гейдара Алиева Аян Гасанова. – Всегда очень приятно подарить детям возможность вместе отправиться на встречу с удивительным миром сказки, в которой царит волшебство. Каждый год приглашаем опытных артистов, тщательно продумываем сценарий и спецэффекты. И все это под чутким руководством Лейлы Алиевой, руководителя представительства Фонда Гейдара Алиева в России".

Ребятишек в этот день веселили профессиональные аниматоры с интерактивными программами: "Аква-грим", "Кружок умелые руки", "Вокруг елки" с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой-ягой, "Шоу мыльных пузырей", "Шоколадный фонтан", аттракцион "Фототеатр" и др. Под зажигательные песни танцевали даже самые маленькие.

Были организованы также мастер-классы по росписи новогодних пряников и открыток. Затем дети, родители, учителя и воспитатели переместились в зрительный зал кинотеатра, где любимец публики Александр Олешко поздравил малышей и их родителей с наступающим Новым годом, исполнил известные детские песни из своего репертуара.

Кукольный спектакль "Морозко", подготовленный артистами Московского академического театра кукол имени С.Образцова, был особенно красочным и интересным.

Всем пришедшим на праздник детям были розданы традиционные новогодние подарки.