Представитель президента встретился с детьми шехидов, ветеранов и детьми с ограниченными возможностями здоровья

1 июня - в Международный День защиты детей - полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли встретился с детьми шехидов, ветеранов, детьми с ограниченными возможностями здоровья, ли

1 июня - в Международный День защиты детей - полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли встретился с детьми шехидов, ветеранов, детьми с ограниченными возможностями здоровья, лишенными родительской опеки, а также активными курсантами и учащимися.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сначала участники встречи ознакомились с бюстом общенационального лидера Гейдара Алиева и залом заседаний в фойе Али Меджлиса.

Юсиф Абдуллазаде, сын шехида Таги Абдуллазаде, из дошкольной подготовительной группы детского сада-детского дома № 3 города Нахчывана, прочитал стихотворение, посвященное своему отцу.

Затем уполномоченный представитель ответил на вопросы детей.