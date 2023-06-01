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Представитель президента встретился с детьми шехидов, ветеранов и детьми с ограниченными возможностями здоровья

Представитель президента встретился с детьми шехидов, ветеранов и детьми с ограниченными возможностями здоровья 1 июня - в Международный День защиты детей - полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли встретился с детьми шехидов, ветеранов, детьми с ограниченными возможностями здоровья, ли
Социальная защита
1 июня 2023 г. 18:29
Представитель президента встретился с детьми шехидов, ветеранов и детьми с ограниченными возможностями здоровья

1 июня - в Международный День защиты детей - полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Фуад Наджафли встретился с детьми шехидов, ветеранов, детьми с ограниченными возможностями здоровья, лишенными родительской опеки, а также активными курсантами и учащимися.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сначала участники встречи ознакомились с бюстом общенационального лидера Гейдара Алиева и залом заседаний в фойе Али Меджлиса.

Юсиф Абдуллазаде, сын шехида Таги Абдуллазаде, из дошкольной подготовительной группы детского сада-детского дома № 3 города Нахчывана, прочитал стихотворение, посвященное своему отцу.

Затем уполномоченный представитель ответил на вопросы детей.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin Naxçıvandakı nümayəndəsi uşaqların suallarını cavablandırıb, uşaqlıq arzularından danışıb

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