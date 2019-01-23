Представитель ООН: Следует внести определенные изменения на рынке труда

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "На рынке труда необходимо внести определенные изменения, иностранные инвесторы и другие соответствующие структуры должны собраться вместе".

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи сказал в ходе своего выступления на конференции на тему "Занятость молодежи: взгляд работодателей, вызовы и перспективы".

По его словам, бизнес-сектор должен внести свой вклад в молодежную сферу: "Частный сектор правильно должен ставить свои потребности. Наряду с этим, основной целью должно быть создание правильных условий для работников, повышение конкурентоспособности".

По словам Г.Исакзаи, социальные партнёры должны создать определенную платформу: "Социальные партнёры должны устранить определенную инклюзивность: "Хотелось бы быть уверенным в том, что Азербайджанское государство выполнит свои обязательства и добьется устойчивого развития".