Представители омбудсмена встретились с Мехманом Алиевым

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Члены Национальной превентивной группы Омбудсмена посетили Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы минюста без предварительного уведомления.

Как сообщили Report в Аппарате Омбудсмена, целью визита было рассмотрение вопросов содержания в изоляторе, а также поступивших обращений, изучение ситуации с обеспечением прав арестованных, изучение ситуации с документированием.

В связи с обращениями и условиями содержания члены НПГ встретились в учреждении с большим количеством лиц, в том числе в конфиденциальном порядке были выслушаны Мехман Алиев, Гезал Байрамлы, Афган Мухтарлы, Азиз Оруджов, обсуждены вопросы обеспечения их прав, их обращения и др.

Указанные лица не жаловались на обращение сотрудников учреждения, некоторые выразили недовольство ходом следствия. Всем были даны юридические советы по поднятым вопросам, изучены документы, разъяснены права, соответствующие требования закона, заявления Омбудсмену были приняты и обеспечен ряд обращений.

В завершение с руководством и ответственными сотрудниками учреждения были проведены обсуждения по усовершенствованию условий содержания в рамках проводимых работ и обеспечению прав, даны рекомендации согласно национальному и международному законодательству.

По итогам посещения будет обращено в соответствующие структуры.