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    Представитель МВД: Для обеспечения интернет-безопасности детей необходимо больше просветительских мероприятий

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Для обеспечения интернет-безопасности детей в школах необходимо проводить больше просветительских мероприятий".

    Как сообщает Report, об этом на презентации программы "Родительский контроль и интернет-безопасность" сказал начальник отдела Главного управления министерства внутренних дел Адыгезал Адыгезалов.

    Он сообщил, что в органах внутренних дел регулярно ведутся работы по повышению безопасности в интернете, в том числе по повышению эффективности и плодотворности в борьбе с киберпреступностью: "Для раскрытия и предотвращения преступлений этой категории в структуре министерства внутренних дел созданы и действуют управление  и отдел, осуществляющий оперативно-розыскные мероприятия.

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