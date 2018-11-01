Представитель МВД: Для обеспечения интернет-безопасности детей необходимо больше просветительских мероприятий

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Для обеспечения интернет-безопасности детей в школах необходимо проводить больше просветительских мероприятий".

Как сообщает Report, об этом на презентации программы "Родительский контроль и интернет-безопасность" сказал начальник отдела Главного управления министерства внутренних дел Адыгезал Адыгезалов.

Он сообщил, что в органах внутренних дел регулярно ведутся работы по повышению безопасности в интернете, в том числе по повышению эффективности и плодотворности в борьбе с киберпреступностью: "Для раскрытия и предотвращения преступлений этой категории в структуре министерства внутренних дел созданы и действуют управление и отдел, осуществляющий оперативно-розыскные мероприятия.