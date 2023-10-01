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Представитель Минтруда и соцзащиты населения: Украинские дети очень довольны услугами реабилитации в Азербайджане

Представитель Минтруда и соцзащиты населения: Украинские дети очень довольны услугами реабилитации в Азербайджане Украинские дети, прошедшие реабилитацию в Азербайджане, с большим чувством удовлетворения возвращаются на родину.
Социальная защита
1 октября 2023 г. 07:16
Представитель Минтруда и соцзащиты населения: Украинские дети очень довольны услугами реабилитации в Азербайджане

Украинские дети, прошедшие реабилитацию в Азербайджане, с большим чувством удовлетворения возвращаются на родину.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Мамедов, встречая в Международном аэропорту Гейдар Алиев украинских детей, доставленных нашу страну в целях реабилитации.

"За эти годы уже около 100 детей в трех группах получили эти реабилитационные услуги в нашей стране. В своих интервью по возвращении на родину, в публикациях в соцсетях они выражают удовлетворение заботой, оказанной им в Азербайджане", - отметил В.Мамедов.

Замглавы агентства привел в пример сообщения детей, которые проходили реабилитацию в нашей стране.

"Один из детей написал: "В Азербайджане мы купались в море любви". Несомненно, это является проявлением высокого внимания и заботы об украинских детях в Азербайджане, а также профессионального и гуманного отношения, проявленного представителями министерства, нашего агентства к этим детям", - добавил Вугар Мамедов.

Напомним, что при организационной поддержке Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана еще 30 украинских детей были доставлены в нашу страну для оказания реабилитационных услуг.

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Версия на азербайджанском языке ƏƏSMN nümayəndəsi: Ukraynalı uşaqlar Azərbaycandakı reabilitasiya xidmətindən çox məmnundurlar

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