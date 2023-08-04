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В Минтруда раскрыли программу реабилитации украинских детей в Азербайджане

В Минтруда раскрыли программу реабилитации украинских детей в Азербайджане Сегодня 30 детей, пострадавших от войны в Украине, приехали в нашу страну с сопровождающими их лицами, чтобы принять участие в реабилитационных мероприятиях, организованных Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения А
Социальная защита
4 августа 2023 г. 06:37
В Минтруда раскрыли программу реабилитации украинских детей в Азербайджане

Сегодня 30 детей, пострадавших от войны в Украине, приехали в нашу страну с сопровождающими их лицами, чтобы принять участие в реабилитационных мероприятиях, организованных Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил замглавы Агентства Фаиг Агаев.

"Как и в прошлм году, посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния этих детей, их интеграция в общество. Дети на протяжении 14 дней будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки, для них будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям нашей страны", - сказал Ф.Агаев.

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Версия на азербайджанском языке Əmək Nazirliyinin nümayəndəsi Azərbaycana gələn ukraynalı uşaqların proqramını açıqlayıb

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