В Минтруда раскрыли программу реабилитации украинских детей в Азербайджане

Сегодня 30 детей, пострадавших от войны в Украине, приехали в нашу страну с сопровождающими их лицами, чтобы принять участие в реабилитационных мероприятиях, организованных Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения А

Сегодня 30 детей, пострадавших от войны в Украине, приехали в нашу страну с сопровождающими их лицами, чтобы принять участие в реабилитационных мероприятиях, организованных Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Report , об этом сообщил замглавы Агентства Фаиг Агаев.

"Как и в прошлм году, посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния этих детей, их интеграция в общество. Дети на протяжении 14 дней будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки, для них будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям нашей страны", - сказал Ф.Агаев.