Представитель министерства: До 2018 года 5731 семей будут обеспечены жильем

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Согласно распоряжению главы государства Ильхама Алиева, до 2018 года 5731 семей будут обеспечены жильем. Им выдадут квартиры в зданиях в Баку, Сумгаите, Гяндже, Мингячевире и Хырдалане, а в районах - частные жилые дома".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной службы социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения Чингиз Алиев.

По его словам, к исполнению распоряжения президента приступили с этого года: "В 52 районах уже началось строительство 353 частных домов".

Ч.Алиев также подчеркнул, что при выдаче квартир ветеранам Карабахской войны и семьям шехидов в Азербайджане будут применяться новые методы: "В текущем году на выделенные средства отдельные здания для инвалидов не строятся, для них в различных местах и жилых зданиях покупаются квартиры. Это делается не для того, чтобы разместить ветеранов в одном здании и отделить их от других членов общества, а для того, чтобы способствовать их интеграции в общество".