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Представитель Киевской ОГА: Благодарны организаторам, давшим возможность нашим детям переключиться от войны в Украине

Представитель Киевской ОГА: Благодарны организаторам, давшим возможность нашим детям переключиться от войны в Украине Мы привезли детей в Азербайджан, чтобы они отдохнули от тех событий, которые происходят в Украине.
Социальная защита
4 августа 2023 г. 07:21
Представитель Киевской ОГА: Благодарны организаторам, давшим возможность нашим детям переключиться от войны в Украине

Мы привезли детей в Азербайджан, чтобы они отдохнули от тех событий, которые происходят в Украине.

Как передает Report, об этом заявила представитель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Ольга Мельник, сопровождающая украинских детей, доставленных в Баку в целях реабилитации.

Она выразила благодарность организаторам, которые дали возможность украинским детям отдохнуть и переключиться от происходящих в стране событий.

"Киевская область - это такой регион, который очень много обстреливается, в результате чего страдают дети. Я очень благодарю всех организаторов, которые дали возможность нашим детям отдохнуть и переключиться от происходящих в нашей стране событий. У нас будут интересные экскурсии, знакомства, будем познавать культуру Азербайджана", - отметила О.Мельник.

Она уточнила, что из Украины прибыли дети, чьи отцы и матери воюют на фронте.

"Есть дети, отцы которых погибли, находятся в плену или пропали без вести. Помимо стресса войны, наши дети столкнулись со страхом потерять родных и близких людей", - добавила Ольга Мельник.

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