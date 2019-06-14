Представитель Фонда ООН: Рост численности населения в Азербайджане - показатель социально-экономического развития

"Рост численности населения в Азербайджане является показателем высокого социально-экономического развития в стране".

Как сообщает грузинского бюро Report, об этом заявил журналистам представитель Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Турции, директор структуры по Азербайджану и Грузии Карл Кулесса в рамках прошедшей в Тбилиси региональной конференции "Динамика населения и демографический опыт в Восточной Европе и Центральной Азии".

По его словам, когда пары решают завести ребенка, они непременно учитывают экономическую ситуацию: "Хотя большинство пар в странах Кавказа и Восточной Европы желают иметь много детей, а экономическая ситуация в стране не позволяет этого, то им приходится повременить".

Между Фондом ООН в области народонаселения и правительством Азербайджана существует очень тесное сотрудничество: "Фонд сотрудничает с Азербайджаном в сфере гендерных вопросов, а также вопросах репродуктивного здоровья, социальных услуг".

В работе конференции приняли участие представители правительственных структур, гражданского общества, международных организаций и иностранных эксперты.