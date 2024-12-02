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Представитель агентства: Причины буллинга связаны не только со школой

Представитель агентства: Причины буллинга связаны не только со школой Причины буллинга связаны не только со школой, но и с семьей.
Социальная защита
2 декабря 2024 г. 11:09
Представитель агентства: Причины буллинга связаны не только со школой

Причины буллинга связаны не только со школой, но и с семьей.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нармина Гусейнова заявила на конференции, посвященной теме "Агрессивное поведение среди несовершеннолетних: Буллинг".

По ее словам, в 2023-2024 учебном году в 62 школах в Баку и 300 школах в регионах внедрены правила поведения для учащихся.

"Предварительные результаты уже обнадеживают. Мы наблюдаем положительные изменения. В ближайшее время эти правила будут внедрены во всех школах страны", - сказала Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəsmisi: Bullinq sırf məktəbdən qaynaqlanmır, ailələrin də rolu böyükdür

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