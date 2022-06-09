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Председатель: Трудовые книжки не отменят до совершенствования подсистемы министерства

Председатель: Трудовые книжки не отменят до совершенствования подсистемы министерства К концу текущего года планируется полностью усовершенствовать систему трудовых отношений и занятости министерства труда Азербайджана.
Социальная защита
9 июня 2022 г. 15:52
Председатель: Трудовые книжки не отменят до совершенствования подсистемы министерства

К концу текущего года планируется полностью усовершенствовать систему трудовых отношений и занятости Министерства труда Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной трудоустройству ветеранов Отечественной войны.

Председатель отметил, что перевод в электронную систему трудовых книжек - весьма сложный процесс.

По его словам, отмена трудовых книжек на бумажных носителях не планируется до тех пор, пока не будет усовершенствована подсистема.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: "Altsistemin təkmilləşdirilməsinə qədər əmək kitabçaları ləğv olunmayacaq"

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