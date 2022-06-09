Председатель: Трудовые книжки не отменят до совершенствования подсистемы министерства

К концу текущего года планируется полностью усовершенствовать систему трудовых отношений и занятости министерства труда Азербайджана.

К концу текущего года планируется полностью усовершенствовать систему трудовых отношений и занятости Министерства труда Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной трудоустройству ветеранов Отечественной войны.

Председатель отметил, что перевод в электронную систему трудовых книжек - весьма сложный процесс.



По его словам, отмена трудовых книжек на бумажных носителях не планируется до тех пор, пока не будет усовершенствована подсистема.