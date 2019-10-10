Председатель совета кантонов Швейцарии посетил Женский ресурсный центр в Баку

Активное участие женщин в жизни общества и ее финансовая независимость - один из важных вопросов.

Как сообщает Report, об этом во время визита в Женский ресурсный центр сказал председатель Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Он отметил, что "получение женщинами образования, их информированность и обучение, более активное участие в экономической сфере вносит огромный вклад в развитие всего общества".

Женский ресурсный центр в поселке Шувалан, Баку был открыт в рамках совместного проекта "Повышение роли женщин в экономической жизни на Южном Кавказе" правительства Азербайджана, Программы развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке Швейцарского правительства.

Так, глава представительства ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти заявил о важности присоединения партнеров к подобным усилиям по борьбе с безработицей среди женщин.

"Мы видим на этом примере, насколько жизнь этих женщин трансформировалась. Как они открыли свой бизнес, расширили круг знакомых и воодушевляют других следовать их примеру. Считаю, что именно такого рода активности являются тем, что мы называем успешным развитием",- сказал он.

Реализация программы "Повышение роли женщин в экономической жизни на Южном Кавказе" рассчитана на 2018-2021 гг. Проект предусматривает оказание помощи женщинам из малоимущих семей, не имеющих необходимого образования для достойного трудоустройства, начать или развить свой бизнес. Бюджет проекта составляет 637 тыс. долларов США, из них до сих пор реализованы 192 тыс. долларов.