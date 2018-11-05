Председатель: С 1 ноября в ASAN xidmət гражданам оказываются услуги 11-ти госструктур

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "С 1 ноября в ASAN xidmət гражданам оказываются услуги 11-ти государственных структур".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

Он отметил, что 11-ой государственной структурой, услуги которой включены в ASAN xidmət, стало Агентство продовольственный безопасности: "В настоящее время в центрах по 11-ти государственным органам, а также частным компаниям и предприятиям в общей сложности оказывается более 320 различных услуг".