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Председатель ОАО "Чистый мир": Стремимся превратить отходы в ценность

Председатель ОАО "Чистый мир": Стремимся превратить отходы в ценность ОАО "Чистый мир" стремится превратить отходы в ценность.
Социальная защита
27 июня 2024 г. 11:02
Председатель ОАО Чистый мир: Стремимся превратить отходы в ценность

ОАО "Чистый мир" стремится превратить отходы в ценность.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления ОАО "Чистый мир" Этибар Аббасов на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего".

Он отметил, что данный процесс осуществляется различными методами: "Иногда отходы перерабатываются, а иногда из них создаются произведения искусства. В целом, мы стараемся максимально использовать отходы".

Напомним, сегодня в Баку начал работу двухдневный международный форум "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего". В нем принимают участие официальные лица министерства экологии и природных ресурсов, полномочные представители ООН, представители различных международных организаций.

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