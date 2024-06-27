Председатель ОАО "Чистый мир": Стремимся превратить отходы в ценность

ОАО "Чистый мир" стремится превратить отходы в ценность.

ОАО "Чистый мир" стремится превратить отходы в ценность.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления ОАО "Чистый мир" Этибар Аббасов на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего".

Он отметил, что данный процесс осуществляется различными методами: "Иногда отходы перерабатываются, а иногда из них создаются произведения искусства. В целом, мы стараемся максимально использовать отходы".

Напомним, сегодня в Баку начал работу двухдневный международный форум "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего". В нем принимают участие официальные лица министерства экологии и природных ресурсов, полномочные представители ООН, представители различных международных организаций.