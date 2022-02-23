Председатель МАПСФ: Пандемия ускорила переход к онлайн формату

Пандемия коронавируса затронула все сферы деятельности, на сегодняшний день продолжают вводить ограничения из-за пандемии.

Пандемия коронавируса затронула все сферы деятельности, на сегодняшний день продолжают вводить ограничения из-за пандемии.

Как передает Report, об этом сказал председатель Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) Алмас Курманов на проходящей в Баку международной конференции "Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциалы и решения".

По его словам, одним из основных вызовов пандемии стал доступ населения к госуслугам.

"В таких условиях цифровизация стала очень важна. Пандемия ускорила переход к онлайн формату работы", - отметил А. Курманов.