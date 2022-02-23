О нас
Аудио новости

Председатель МАПСФ: Пандемия ускорила переход к онлайн формату

Председатель МАПСФ: Пандемия ускорила переход к онлайн формату Пандемия коронавируса затронула все сферы деятельности, на сегодняшний день продолжают вводить ограничения из-за пандемии.
Социальная защита
23 февраля 2022 г. 11:17
Председатель МАПСФ: Пандемия ускорила переход к онлайн формату

Пандемия коронавируса затронула все сферы деятельности, на сегодняшний день продолжают вводить ограничения из-за пандемии.

Как передает Report, об этом сказал председатель Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) Алмас Курманов на проходящей в Баку международной конференции "Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциалы и решения".

По его словам, одним из основных вызовов пандемии стал доступ населения к госуслугам.

"В таких условиях цифровизация стала очень важна. Пандемия ускорила переход к онлайн формату работы", - отметил А. Курманов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BPSFA sədri: "Pandemiya onlayn formata keçidi sürətləndirib"

Экслюзивные новости

Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
ФотоНазначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi