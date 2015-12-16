Председатель комитета: В некоторых районах Азербайджана, в ряде сел Баку увеличилось число ранних браков

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В последнее время в некоторых районах Азербайджана, в ряде сел Баку увеличилось число ранних браков.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на международной конференции на тему "Расширение возможностей для предотвращения ранних браков".

Она отметила, что девушки, вступающие в ранний брак, чаще подвергаются насилию.

Председатель комитета также подчеркнула, что в течение определенного времени в стране наблюдалось уменьшение количества ранних браков, однако в последнее время их число возросло.

Х.Гусейнова добавила, что за последние 2 года в 11 региональных центрах поддержки детям и семье, функционирующим при Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей, было зарегистрировано 20 случаев раннего брака: "17 из них были предотвращены".