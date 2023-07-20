Председатель комитета: В Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда

За последние несколько месяцев в Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда. Предприниматели привлекают детей к трудовой деятельности, а родители относятся к этому равнодушно.

За последние несколько месяцев в Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда. Предприниматели привлекают детей к трудовой деятельности, а родители относятся к этому равнодушно.

Как сообщает местное бюро Report, об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Нахчыванской Автономной Республики Рамиля Сеидова сказала на мероприятии "Предотвращение эксплуатации детского труда".

На мероприятии, совместно организованном Госкомитетом и исполнительной властью города Нахчыван, было отмечено, что в автономной республике права детей защищаются.

Замглавы исполнительной власти города Нахчыван Тахмина Мустафаева отметила, что в целях предотвращения эксплуатации детского труда в городе Нахчыван сотрудники Министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и исполнительной власти города Нахчыван проводят рейды на объектах, принимают меры при выявлении правонарушений.