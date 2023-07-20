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Председатель комитета: В Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда

Председатель комитета: В Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда За последние несколько месяцев в Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда. Предприниматели привлекают детей к трудовой деятельности, а родители относятся к этому равнодушно.
Социальная защита
20 июля 2023 г. 13:32
Председатель комитета: В Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда

За последние несколько месяцев в Нахчыване встречаются факты эксплуатации детского труда. Предприниматели привлекают детей к трудовой деятельности, а родители относятся к этому равнодушно.

Как сообщает местное бюро Report, об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Нахчыванской Автономной Республики Рамиля Сеидова сказала на мероприятии "Предотвращение эксплуатации детского труда".

На мероприятии, совместно организованном Госкомитетом и исполнительной властью города Нахчыван, было отмечено, что в автономной республике права детей защищаются.

Замглавы исполнительной власти города Нахчыван Тахмина Мустафаева отметила, что в целях предотвращения эксплуатации детского труда в городе Нахчыван сотрудники Министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и исполнительной власти города Нахчыван проводят рейды на объектах, принимают меры при выявлении правонарушений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKomitə sədri: "Son bir neçə ayda Naxçıvanda uşaq əməyinin istismarı hallarına rast gəlinir"

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