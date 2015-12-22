​Председатель комитета: В Азербайджане ощущается необходимость в создании союза женщин-предпринимателей

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане ощущается необходимость в создании союза женщин-предпринимателей".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, за последнее время в Азербайджане количество предпринимателей возросло на 19%.

Как отметила Х.Гусейнова, госкомитет совместно с международными организациями осуществляет пилотные проекты, связанные с привлечением женщин в регионах страны к предпринимательству: "В рамках пилотных проектов были открыты малые предприятия в большинстве районов, где высокие показатели ранних браков и бытового насилия, а также уклонения от образования. Хочу отметить, что при осуществлении проектов в некоторых регионах говорят, что нам не удастся чего-либо добиться, так как мужья не позволят женщинам заниматься предпринимательством. Создался стереотип, что азербайджанские женщины могут быть только домохозяйками. Однако, время показало, что в случае осуществления работ в этом направлении, обязательно будет результат".

Х.Гусейнова сказала, что предпринимательская деятельность позволяет женщинам быть экономически независимыми, что также способствует пресечению бытового насилия.