Председатель комитета: В Азербайджане насчитывается 2,6 млн детей

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане государство всегда уделяет внимание вопросам детей. В настоящее время в стране насчитывается около 2 млн 600 тыс. детей".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на мероприятии по случаю годовщины принятия Конвенции ООН о правах детей.

Она отметила, что реализуются важные социальные проекты для укрепления здоровья детей, получения ими образования, отвечающего современным требованиям, проживания детей в здоровых семейных отношениях: "Помимо этого, важным вопросом является создание необходимых условий для интеллектуального, физического и психологического развития детей дошкольного возраста, занятия их спортом".

По словам Х.Гусейновой, в реализации детской политики очень важно создание сильной законодательной базы.

Председатель комитета подчеркнула, что в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан зарегистрировано 3824 пленных: "60 из них являются дети - 20 девочек и 40 мальчиков".