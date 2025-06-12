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Председатель комитета: В Азербайджане большинство домов, не имеющих документы, построены на землях сельхозназначения

Председатель комитета: В Азербайджане большинство домов, не имеющих документы, построены на землях сельхозназначения 12^51 Многие дома без документов по стране построены на землях сельскохозяйственного назначения
Социальная защита
12 июня 2025 г. 13:14
Председатель комитета: В Азербайджане большинство домов, не имеющих документы, построены на землях сельхозназначения

Большинство жилых домов в Азербайджане, не имеющих документов, построены на землях сельскохозяйственного назначения

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, имеется поручение президента по оформлению документов на такие дома: "В настоящее время одна из объективных причин наличия домов без документов заключается в том, что многие из них построены на землях сельскохозяйственного назначения. Естественно, больше всего от этого страдают муниципалитеты, так как они не платят муниципалитетам налог на имущество и землю, и тем самым не играют роли в формировании бюджета муниципалитетов".

Новрузов считает, что для оформления документов на дома, построенные на этих землях, необходимо изменить категорию земель: "Для этого нужно получить разрешение от 5-6 министерств. Это очень длительный процесс".

Глава комитета подчеркнул важность скорейшего решения данной проблемы. "С другой стороны, часть этих домов построена на территориях, принадлежащих SOCAR. Поэтому Госнефтекомпания должна выдать жителям специальное письмо для оформления документов на такие дома", - добавил Новрузов.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Ölkədə sənədsiz evlərin bir çoxu kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda tikilib

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