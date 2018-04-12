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    Председатель комитета: В 2004-2017 годах выросли расходы на соцзащиту и соцобеспечение населения

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В 2017 году расходы госбюджета на социальную защиту и соцобеспечение населения выросли в 11,0 раза по сравнению с 2003 годом, средства на развитие экономики - 18,2 раза".

    Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту Партии Ени Азербайджан заявил председатель Госкомитета статистики Тахир Будагов.

    Т.Будагов отметил, что в стране осуществляются важные мероприятия в сфере социальной защиты требующих особой заботы слоев населения, - инвалиды, пожилые люди и дети. С целью улучшения благосостояния и усиления социальной защиты малообеспеченных граждан государство назначает для них различные пособия: 

    "По состоянию на 1 января 2018 года количество людей, которым в стране были выделены социальные пособия или компенсация, выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 376,1 тыс. человек".

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