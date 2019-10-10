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Председатель комитета: 24 тыс семей вынужденных переселенцев живут в тяжелых условиях

​Председатель комитета: Сейчас 24 тыс семей вынужденных переселенцев ж

"В настоящее время около 24 тыс семей вынужденных переселенцев живут в тяжелых условиях".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

По его словам, эти семьи живут в общежитиях, садах, санаториях и т.п.

"Я регулярно встречаюсь с ними. А с некоторыми еще встречусь. Сегодня насчитывается около 700 000 вынужденных переселенцев и мы работаем над решением их проблем", - заявил Р. Рзаев. 

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