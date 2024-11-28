Председатель комитета: Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня

Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня.

Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев во время своего выступления в парламенте.

Председатель комитета напомнил, что в настоящее время более 200 тысяч пенсионеров получают пенсию за счет средств Государственного фонда социальной защиты, поскольку у них отсутствовал пенсионный капитал.

"Сложно представить более мягкий подход, чем этот. Однако вопрос снижения пенсионного возраста не зависит от чьей-либо прихоти", - отметил он.