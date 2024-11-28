О нас

Председатель комитета: Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня

Председатель комитета: Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня.
Социальная защита
28 ноября 2024 г. 11:40
Председатель комитета: Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня

Ни в одной стране вопрос снижения пенсионного возраста не стоит на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев во время своего выступления в парламенте.

Председатель комитета напомнил, что в настоящее время более 200 тысяч пенсионеров получают пенсию за счет средств Государственного фонда социальной защиты, поскольку у них отсутствовал пенсионный капитал.

"Сложно представить более мягкий подход, чем этот. Однако вопрос снижения пенсионного возраста не зависит от чьей-либо прихоти", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Heç bir ölkənin gündəmində pensiya yaşının azaldılma məsələsi yoxdur

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi