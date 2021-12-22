Председатель комитета: Для защиты семей нужно существенно увеличить соцпособия

В азербайджанских семьях на первом месте стоят материальные проблемы, и для их решения должны быть существенно увеличены социальные пособия.

В азербайджанских семьях на первом месте стоят материальные проблемы, и для их решения должны быть существенно увеличены социальные пособия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на мероприятии "Семейные отношения в Азербайджане в наши дни".

По словам М.Гулиева, есть в семье есть проблемы, то они должны считаться и проблемами общества.

"Только при отсутствии проблем в семье можно говорить об отсутствии проблем в обществе", - отметил депутат.