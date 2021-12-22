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Председатель комитета: Для защиты семей нужно существенно увеличить соцпособия

Председатель комитета: Для защиты семей нужно существенно увеличить соцпособия В азербайджанских семьях на первом месте стоят материальные проблемы, и для их решения должны быть существенно увеличены социальные пособия.
Социальная защита
22 декабря 2021 г. 12:21
Председатель комитета: Для защиты семей нужно существенно увеличить соцпособия
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В азербайджанских семьях на первом месте стоят материальные проблемы, и для их решения должны быть существенно увеличены социальные пособия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на мероприятии "Семейные отношения в Азербайджане в наши дни".

По словам М.Гулиева, есть в семье есть проблемы, то они должны считаться и проблемами общества.

"Только при отсутствии проблем в семье можно говорить об отсутствии проблем в обществе", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Ailəni qorumaq üçün sosial müavinətlər kəskin şəkildə artırılmalıdır"

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