Председатель комиссии внес ясность в вопрос выплаты компенсаций владельцам домов с малой квадратурой на "Советской"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Комиссия по переселению изучает социальное положение людей, проживающих в домах площадью менее 20 кв.м. в квартале "Советский". Если выяснится, что эти люди имеют другое жилье, им не будут предоставлены никакие льготы. Есть предложения по предоставлению льгот гражданам, проживающим в домах с малой квадратурой и имеющим тяжелое материальное положение. Естественно, здесь не идет речь об увеличении суммы выплаты более 1500 манатов за квадрат". Об этом заявил Report первый заместитель Главы исполнительной власти Ясамальского района, председатель Комиссии по переселению при Исполнительной власти Самед Исламов.

Он отметил, что объем работ по сносу квартала очень большой: "С этой территории будет переселено около 10 500 домов. После подписания главой государства распоряжения от 12 декабря 2013 года, Исполнительная власть Ясамальского района совместно с министерством финансов приступила к его исполнению. Процесс переселения предусматривается проводить в 6 этапов. Поэтапно проводятся работы по инвентаризации, измерению и подготовке оценочных документов. Только после этого можно будет приступить к переселению".

Председатель Комиссии по переселению заявил, что на сегодняшний день проведены измерительные работы на около 8 200 жилых и нежилых площадках: "Из них с 2 340 владельцами подписан протокол о соглашении и снесено 2 314 жилых и нежилых построек".

С.Исламов также внес ясность в вопрос ограждения "Советской". Он отметил, что проспект Н.Нариманова является одним из центральных улиц Баку: "Сегодня во всех частях Баку идут работы по благоустройству, начиная от проспекта Матбуат до улицы Саламзаде и крайних кольцевых дорог. Процесс переселения тоже проводится на добровольной основе. Верно, жители домов с малой квадратурой пока что не согласны с условиями. И мы не принуждаем их. На этой территории есть десятки домов, из-за которых идут судебные тяжбы между собственниками и жильцами, и членами семьи. Эта проблема пока не нашла своего решения. Поэтому и при большом желании мы не сможем их переселить. Что касается ограждений, Исполнительная власть Ясамальского района оградила территорию в соответствии с нынешним обликом города и для обеспечения безопасности проживающего там населения".

Он отметил, что каждый манат, выделенный на переселение, используется по назначению: "Эти средства не могут быть использованы в других целях. Исполнительная власть Ясамальского района подготовила План мероприятий по благоустройству и реконструкции на 2015 год. Работы по ограждению проведены согласно этому плану. Таким образом, слухи о том, что работы по ограждению территории проводятся за счет выделенных на переселение "Советской" средств, не соответствуют действительности".

С.Исламов добавил, что вопрос о домах с малой квадратурой, находится на повестке дня: "Мы ищем варианты с учетом пожеланий проживающих там людей. Самое главное, что переселение проводится на добровольной основе. Никто не может сказать, что кого-то выселяют насильно. Мы не имеем информации об объеме средств, выделенных до сегодняшнего дня переселенным с территории жителям, потому что работы по купле-продаже ведутся отдельно. На имя каждого собственника готовится отдельный документ, в котором имеются фотографии и проект дома. Этот документ подписывается всеми членами комиссии. После полного согласия гражданина, в нотариусе проводится операция по купле-продаже, и имущество продается государству. В наши обязанности входит недопущение проведения гражданами каких-либо строительных работ на данной территории со дня подписания распоряжения. Независимо от того, есть ли документы на жилье или нет, за каждый квадратный метр выплачивается 1500 манатов. Предложений о повышении предусмотренной суммы не поступало".