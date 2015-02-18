Председатель Государственного комитета по вопросам имущества встретится с гражданами в Барде

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по вопросам имущества Кярям Гасанов 21 февраля примет граждан в Барде.

Как сообщили Report из комитета, на приеме будут рассмотрены обращения жителей Барды, Тертера, Агдама, Геранбоя, Нафталана, Ходжавенда, Лачина. Прием начнется в 11 часов в территориальном управлении №7 Государственной реестровой службы недвижимости.

Запись на прием осуществляется через электронную службу комитета office@emdk.gov.az или по телефонам (012) 490 24 08 (внутренний 105, 102 и 349), (02020) 5 56 05).