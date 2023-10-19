Председатель Госкомитета: За минувшие 20 лет роль женщин в сфере предпринимательства возросла

В Азербайджане за минувшие 20 лет возросла роль женщин в сфере предпринимательства.

В Азербайджане за минувшие 20 лет роль женщин в сфере предпринимательства возросла.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила на VI Конгрессе азербайджанских женщин.

По ее словам, среднемесячная зарплата женщин в Азербайджане в 2022 году составила 68,1% от среднемесячной зарплаты мужчин: "Однако в 2015 году это соотношение равнялось 53,9%. В целом, за последние 20 лет роль женщин в сфере предпринимательства возросла".

Вице-премьер Али Ахмедов отметил важную роль азербайджанских женщин в общественно-политической жизни страны: "Наше правительство оказывает и продолжит оказывать всю необходимую поддержку женщинам".