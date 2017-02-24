Председатель Госкомитета: После объявления режима прекращения огня жертвами армянского террора стали 13 азербайджанских детей

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Несмотря на объявление в 1994 году режима прекращения огня, факты убийства армянами детей в Азербайджане до сих пор имеют место. За истекший период жертвами армянского террора стали 32 ребенка, 13 из которых погибли, а 19 были ранены".

Как сообщает Report, об этом на посвященном 25-летию Ходжалинского геноцида мероприятии под названием "Ходжалинская трагедия: незабытая история и невинные дети" ("Xocalı faciə­si: unudulmayan tarix­ və günahsız uşaqlar") заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По словам Х. Гусейновой, случаи убийства армянами детей в Азербайджане продолжаются: "Армения желает присоединить к себе Карабах и отмечает, что готова пойти для этого на любое преступление и зверство".

Х. Гусейнова подчеркнула, что сейчас Азербайджан обладает современной профессиональной и хорошо организованной армией: "Наша армия в любой момент готова принять решительные шаги по приказу Верховного главнокомандующего. Работы, проведенные в эти дни касательно национального героя Чингиза Гурбанова, и специальные поручения нашего президента по этому поводу показывают, что наше государство ценит каждого гражданина".

Председатель комитета отметила, что каждый должен сделать все возможное, чтобы зачинщики Ходжалинского геноцида рано или поздно ответили перед правосудием.