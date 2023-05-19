Председатель Госкомитета назвал основную причину роста числа разводов

Рост числа разводов вызывает беспокойство.

Рост числа разводов вызывает беспокойство.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции ”Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака“.

По ее словам, увеличение числа разводов вызвано упрощенным бракоразводным процессом, поскольку суд может расторгнуть брак даже на основании заявления одной стороны: "При этом не учитываются интересы ни ребенка, ни мужа, ни жены. В период предоставления времени для примирения суды должны принять определенные меры. Необходимо вести работу с семьями, чтобы можно было предотвратить развод, если это возможно".