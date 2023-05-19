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Председатель Госкомитета назвал основную причину роста числа разводов

Председатель Госкомитета назвал основную причину роста числа разводов Рост числа разводов вызывает беспокойство.
Социальная защита
19 мая 2023 г. 11:19
Председатель Госкомитета назвал основную причину роста числа разводов

Рост числа разводов вызывает беспокойство.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции ”Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака“.

По ее словам, увеличение числа разводов вызвано упрощенным бракоразводным процессом, поскольку суд может расторгнуть брак даже на основании заявления одной стороны: "При этом не учитываются интересы ни ребенка, ни мужа, ни жены. В период предоставления времени для примирения суды должны принять определенные меры. Необходимо вести работу с семьями, чтобы можно было предотвратить развод, если это возможно".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri boşanmaların artmasının əsas səbəbini açıqlayıb

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