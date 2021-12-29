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Председатель ГФСЗ о процедуре получения социальной защиты арендующими жилье

Председатель ГФСЗ о процедуре получения социальной защиты арендующими жилье Председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) рассказал о процедуре получения социальной защиты лицами, арендующими жилье.
Социальная защита
29 декабря 2021 г. 12:16
Председатель ГФСЗ о процедуре получения социальной защиты арендующими жилье
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Председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) рассказал о процедуре получения социальной защиты лицами, арендующими жилье.

Как передает Report, на пресс-конференции по итогам 2021 года он отметил, что проживание в арендованном жилье не препятствует получению социальной помощи.

По его словам, обращаясь за социальной помощью, гражданин информирует фонд о том, что снимает жилье. Расходы на аренду включаются в сумму.

"В этом году истек срок выплаты пенсии по инвалидности у более чем 190 тыс. человек. В течение года приостановления выплаты по инвалидности не происходило", - отметил председатель Фонда.

По его словам, люди с истекшим сроком выплаты соцпособий по инвалидности могут вновь пройти обследование и получать пенсию.

Г.Мамишов отметил, что в апреле-мае будущего года будут обнародованы показатели по ликвидации ложной инвалидности и перечисленным в бюджет средствам.

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