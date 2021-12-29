Председатель ГФСЗ о процедуре получения социальной защиты арендующими жилье

Председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) рассказал о процедуре получения социальной защиты лицами, арендующими жилье.

Председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) рассказал о процедуре получения социальной защиты лицами, арендующими жилье.

Как передает Report, на пресс-конференции по итогам 2021 года он отметил, что проживание в арендованном жилье не препятствует получению социальной помощи.

По его словам, обращаясь за социальной помощью, гражданин информирует фонд о том, что снимает жилье. Расходы на аренду включаются в сумму.

"В этом году истек срок выплаты пенсии по инвалидности у более чем 190 тыс. человек. В течение года приостановления выплаты по инвалидности не происходило", - отметил председатель Фонда.

По его словам, люди с истекшим сроком выплаты соцпособий по инвалидности могут вновь пройти обследование и получать пенсию.

Г.Мамишов отметил, что в апреле-мае будущего года будут обнародованы показатели по ликвидации ложной инвалидности и перечисленным в бюджет средствам.