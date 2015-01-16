Председатель ГФСЗ на следующей неделе встретится в Хачмазе с жителями региона

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 22 января председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехдиев проведет встречу с гражданами в Хачмазском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ, встреча пройдет в 11:00 в административном здании отделения ГФСЗ в Хачмазском районе. Председатель фонда примет пенсионеров и работников, выплачивающих взносы по обязательному государственному социальному страхованию, проживающих в Хачмазском, Губинском, Гусарском, Шабранском и Сиязаньском районах.

Для записи на прием и получения дополнительной информации, желающие могут воспользоваться электронным адресом и телефонами, указанными на официальном сайте ГФСЗ.