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    Председатель ГФСЗ на следующей неделе встретится в Хачмазе с жителями региона

    На встрече могут принять участие жители Хачмазского, Губинского, Гусарского, Шабранского и Сиязаньского районов

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 22 января председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехдиев проведет встречу с гражданами в Хачмазском районе.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ, встреча пройдет в 11:00 в административном здании отделения ГФСЗ в Хачмазском районе. Председатель фонда примет пенсионеров и работников, выплачивающих взносы по обязательному государственному социальному страхованию, проживающих в Хачмазском, Губинском, Гусарском, Шабранском и Сиязаньском районах.

    Для записи на прием и получения дополнительной информации, желающие могут воспользоваться электронным адресом и телефонами, указанными на официальном сайте ГФСЗ.

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