Председатель ГФСЗ: Идет процесс согласования вопроса о создании частных пенсионных фондов

В Азербайджане совершенствуется законодательная база для создания негосударственных пенсионных фондов и идет процесс согласования с соответствующими структурами.

В Азербайджане совершенствуется законодательная база для создания негосударственных пенсионных фондов и идет процесс согласования с соответствующими структурами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) Гималай Мамишов в ходе своего выступления на брифинге, посвященном итогам работы учреждения за 6 месяцев.

Председатель Госфонда отметил, что вопрос является щепетильным, поскольку инвестиции в эту область рассчитываются в долгосрочной перспективе: "Поэтому в этой области необходимо провести корректировку на соответствующей основе. Совершенствуется законодательная база и идет процесс согласования с соответствующими органами. После этого документы будут представлены в Милли Меджлис".