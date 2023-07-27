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Председатель ГФСЗ: Идет процесс согласования вопроса о создании частных пенсионных фондов

Председатель ГФСЗ: Идет процесс согласования вопроса о создании частных пенсионных фондов В Азербайджане совершенствуется законодательная база для создания негосударственных пенсионных фондов и идет процесс согласования с соответствующими структурами.
Социальная защита
27 июля 2023 г. 12:37
Председатель ГФСЗ: Идет процесс согласования вопроса о создании частных пенсионных фондов

В Азербайджане совершенствуется законодательная база для создания негосударственных пенсионных фондов и идет процесс согласования с соответствующими структурами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) Гималай Мамишов в ходе своего выступления на брифинге, посвященном итогам работы учреждения за 6 месяцев.

Председатель Госфонда отметил, что вопрос является щепетильным, поскольку инвестиции в эту область рассчитываются в долгосрочной перспективе: "Поэтому в этой области необходимо провести корректировку на соответствующей основе. Совершенствуется законодательная база и идет процесс согласования с соответствующими органами. После этого документы будут представлены в Милли Меджлис".

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Версия на английском языке SSPF Chairman: Agreement process regarding establishment of private pension funds is underway
Версия на азербайджанском языке DSMF sədri: "Özəl pensiya fondlarının yaradılması ilə bağlı razılaşdırma prosesi gedir"

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