Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов

Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов увеличена с 220 до 500 манатов.

Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов увеличена с 220 до 500 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов на пресс-конференции, посвященной работе, проводимой в сфере обеспечения социальными выплатами членов семей шехидов и участников войны в послевоенный период.

Он также отметил увеличение ежемесячной президентской пенсии для инвалидов войны:

"Пенсии инвалидов войны 1-й группы повышены со 165 до 400 манатов, 2-й группы - со 143 до 350 манатов, 3-й группы - со 110 до 300 манатов".

Председатель ГФСЗ отметил, сумма пособий инвалидов войны 1-й группы увеличена со 101 до 220 манатов, 2-й группы - с 81 до 180 манатов, 3-й группы - с 73 до 120 манатов.

Гималай Мамишов добавил, что среднемесячный рост пенсий по стране составил 70%.