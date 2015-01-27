Председатель ГФСЗ: Для индексации страховой части трудовых пенсий ежемесячно потребуется 1 млн. манатов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Для индексации страховой части трудовых пенсий ежемесячно потребуется 1 млн. манатов. За год эта сумма составит 12 млн. манатов и данный вопрос отразился в бюджете Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ)".

Как сообщает Report, об этом заявил на проведенном брифинге председатель ГФСЗ Эльман Мехтиев.

По его словам, фонд индексирует страховую часть всех видов трудовых пенсий на 1 января текущего года, в соответствии с индексом потребительских цен по 2014 году.

Применяемая с 1 января 2006 года пенсионно-страховая система предусматривает индексацию страховой части трудовых пенсий, что в свою очередь выражает надежную защиту права пенсионного обеспечения граждан в условиях рыночной экономики: "Этим впервые в стране приступили к индексации в соответствии с инфляцией, то есть с годовым уровнем индекса потребительских цен.

С 2007 года президентом страны издано 9 распоряжений, связанных с индексацией страховой части трудовых пенсий. В результате обдуманной экономической политики азербайджанского государства в 2014 году уровень инфляции удалось оставить на низком уровне, и этим был зарегистрирован 1,4-процентный индекс потребительских цен".