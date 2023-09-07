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Глава Европейской социальной сети: Здравоохранение следует объединить со сферой соцуслуг

Глава Европейской социальной сети: Здравоохранение следует объединить со сферой соцуслуг Сферу здравоохранения и социальных услуг следует объединить.
Социальная защита
7 сентября 2023 г. 11:40
Глава Европейской социальной сети: Здравоохранение следует объединить со сферой соцуслуг

Сферу здравоохранения и социальных услуг следует объединить.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Европейской социальной сети Кристиан Филлет во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг“ в Баку.

По его словам, сегодня одной из основных проблем является нехватка квалифицированных кадров в социальной сфере и здравоохранении: "В целях создания единой платформы мы должны приложить усилия для преодоления пробела в этой области. Также необходимо провести работу по привлечению в сферу лиц с ограниченными физическими возможностями".

K.Филлет отметил, что в Азербайджане положительным моментом является регулярное увеличение средств, выделяемых из государственного бюджета на социальную сферу: "Это также свидетельствует о предоставлении населению более качественных социальных услуг. Технологии и инновации являются вспомогательными инструментами в сфере социальных услуг".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Sosial Şəbəkəsinin sədri: "Səhiyyə və sosial xidmətlər birləşdirilməlidir"

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