Председатель: Дела в отношении 266 аннулированных назначений инвалидности направлены в прокуратуру

"Дела по срочной инвалидности без всяких проверок, обследований автоматически продлены на 5 лет. Это решение охватило 190 тыс. человек. 20-25 тыс. обращений связаны с необратимыми случаями (ампутация конечностей, тяжелые неизлечимые болезни и др.)".

"Дела по срочной инвалидности без всяких проверок, обследований автоматически продлены на 5 лет. Это решение охватило 190 тыс. человек. 20-25 тыс. обращений связаны с необратимыми случаями (ампутация конечностей, тяжелые неизлечимые болезни и др.)".

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров.

Он отметил, что если гражданин своевременно посмотрит на дату в своих документах, проблем не будет.

Джавид Абдул-Гадиров сказал, что в этом году ожидается поступление в структуру 9 000 обращений в связи с назначением военных пенсий: "Потому что в этом году истекает срок степени инвалидности. За последние 3 года аннулировано более 7 000 назначений инвалидности, из которых 266 направлены в прокуратуру. Более 300 жалоб направлено в суд".