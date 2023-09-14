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Председатель АПБА: Готовятся новые стандарты безопасности пищевой продукции

Председатель АПБА: Готовятся новые стандарты безопасности пищевой продукции В настоящее время продолжается работа по адаптации законодательства в области безопасности пищевой продукции и кормов к международным стандартам, нормам и правилам, принятым комиссией Kodeks Alementarius и другими организациями.
Социальная защита
14 сентября 2023 г. 10:57
Председатель АПБА: Готовятся новые стандарты безопасности пищевой продукции

В настоящее время продолжается работа по адаптации законодательства в области безопасности пищевой продукции и кормов к международным стандартам, нормам и правилам, принятым комиссией Codex Alimentarius и другими организациями.

Как передает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли в ходе выступления на международном мероприятии "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

По словам главы Агентства, в последнее время в мире, в том числе и в Азербайджане, устойчивость к противомикробным препаратам вызывает особую тревогу:

"Появление и распространение антибиотикорезистентных возбудителей приводит к возникновению устойчивости и к противомикробным препаратам".

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: "Hazırda qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə yeni normalar hazırlanır"

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