О нас

Председатель Агентства: В этом году инвалидность назначена 30 тыс. человек

Председатель Агентства: В этом году инвалидность назначена 30 тыс. человек За пять месяцев этого года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 30 тыс. гражданам, что в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Социальная защита
10 июня 2022 г. 11:40
Председатель Агентства: В этом году инвалидность назначена 30 тыс. человек

За пять месяцев этого года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 30 тыс. гражданам, что в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства Анар Байрамов.

Он отметил, что в общей сложности за последние три года 160 тыс. человек была назначена инвалидность и социальные пособия.

"За период после войны более 1 400 инвалидов войны получили 19,3 тыс. технических средств реабилитации".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "Bu il 30 min şəxsə əlillik təyin olunub"

Самое читаемое

Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi