Председатель Агентства: В этом году инвалидность назначена 30 тыс. человек

За пять месяцев этого года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 30 тыс. гражданам, что в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За пять месяцев этого года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности 30 тыс. гражданам, что в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства Анар Байрамов.

Он отметил, что в общей сложности за последние три года 160 тыс. человек была назначена инвалидность и социальные пособия.

"За период после войны более 1 400 инвалидов войны получили 19,3 тыс. технических средств реабилитации".