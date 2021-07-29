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Председатель Агентства: 5 540 членам семей шехидов вручены соответствующие удостоверения

Председатель Агентства: 5 540 членам семей шехидов вручены соответствующие удостоверения ”Выбраны пилотные районы, где будет реализован проект по ведению индивидуальной профилактической работы с детьми, оставшимися без присмотра, подвергшимися насилию, и их родителями".
Социальная защита
29 июля 2021 г. 17:19
Председатель Агентства: 5 540 членам семей шехидов вручены соответствующие удостоверения

”Выбраны пилотные районы, где будет реализован проект по ведению индивидуальной профилактической работы с детьми, оставшимися без присмотра, подвергшимися насилию, и их родителями".

Как передает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов.

По его словам, подготовлен примерный план индивидуальной профилактической работы. Председатель Агентства также отметил, что в поствоенный период 5 540 членам семей шехидов были вручены удостоверения шехидов.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "5 540 şəhid ailəsi üzvünə vəsiqə təqdim olunub"

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